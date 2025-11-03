  2. দেশজুড়ে

মাদারীপুরে বিএনপির দুই আসনে প্রার্থিতা ঘোষণা

প্রকাশিত: ০৮:৩১ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মাদারীপুরের দুটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।

এর মধ্যে মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়েছে জামান কামাল নুরুদ্দিন মোল্লার। মাদারীপুর-৩ আসনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন আনিসুর রহমান খোকন তালুকদার।

তবে মাদারীপুর-২ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি।

কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ-গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আনিসুর রহমান খোকন তালুকদার ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন।

অপরদিকে, মাদারীপুর-১ আসনের প্রার্থী জামান কামাল নুরুদ্দিন মোল্লা ২০০১ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে তিনি উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন।

