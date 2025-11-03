নেত্রকোনা-৪ আসনে ধানের শীর্ষ নিয়ে লড়বেন বাবর

নেত্রকোনা-৪ আসনে ধানের শীর্ষ নিয়ে লড়বেন বাবর
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নেত্রকোনা-৪ (মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুড়ি ও মদন) সংসদীয় আসনে ধানের শীষ প্রতীকে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন লুৎফুজ্জামান বাবর। তিনি চার দলীয় জোট সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ২৩৭টি আসনে প্রার্থীদের নামের তালিকা ঘোষণা করেন।
তবে ঘোষিত প্রার্থী তালিকা পরিবর্তন হতে পারে বলে জানান মির্জা ফখরুল।
লুৎফুজ্জামান বাবর নেত্রকোনা-৪ আসন থেকে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৯১ সালের নির্বাচনে। তখন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোটে লড়েন তিনি। এরপর ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ওই আসন থেকে তিনি প্রথমবার ধানের শীষের প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হন।
সবশেষ ২০০১ সালে অষ্টম সংসদ নির্বাচনে একই আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নে এমপি নির্বাচিত এবং ওই সংসদে চার দলীয় জোট সরকারের মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন বাবর।
লুৎফুজ্জামান বাবর ২০০৭ সালে গ্রেফতারের পর কয়েকটি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হন। এর মধ্যে দুটি মামলায় মৃত্যুদণ্ড ও একটিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ছিল। গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আদালতের রায়ে ধাপে ধাপে তিনি মুক্তি পান। সবশেষ ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায়ও খালাস পান। প্রায় দেড় যুগ কারাবাসের পর সম্প্রতি তিনি নিজ এলাকায় যান।
