জামায়াত নেতা ডা. তাহেরের আসনে বিএনপির নবীন প্রার্থী কামরুল

প্রকাশিত: ১১:০৭ এএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের ও কামরুল হুদা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ও সাবেক সংসদ সদস্য ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন নবীন প্রার্থী কামরুল হুদা।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আসনটির প্রার্থী হিসেবে কামরুলের নাম ঘোষণা করেন।

বিএনপির দলীয় সূত্রে জানা যায়, কামরুল হুদা কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলা বিএনপির সভাপতি। এই প্রথম তিনি সংসদীয় আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, জামায়াতের ঘাঁটিতে বিএনপির নবীন প্রার্থীর পার হয়ে আসা কঠিন। এখানে ১৯৯৬ সালের সংসদ ছাড়া আর কখনও বিএনপির প্রার্থী বিজয়ী হয়নি। তবে এখানে আওয়ামী লীগের ভোটব্যাংক রয়েছে। এটি বিএনপি ও জামায়াতের জয় পরাজয় নির্ধারণ করে দিতে পারে।

প্রসঙ্গত, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে ডিসেম্বরের শুরুর দিকে নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করা হবে বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

