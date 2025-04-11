কুমিল্লা-৬
মনোনয়ন না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ হাজী ইয়াছিনের সমর্থকদের
কুমিল্লা-৬ (সদর, সদর দক্ষিণ ও সিটি কর্পোরেশন) আসনে দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে কুমিল্লা নগরী ও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য হাজী আমিন উর রশিদ ইয়াছিনের সমর্থকরা।
সোমবার (৩ নভেম্বর) রাতে নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ড, পাড়া-মহল্লা থেকে হাজারো নেতাকর্মী কান্দিরপাড়ের দলীয় কার্যালয়ের সামনে এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আলেখারচরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেন। এসময় বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়।
নেতাকর্মীদের অভিযোগ, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি, কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক সাবেক সম্পাদক এবং বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমিন উর রশিদ ইয়াছিনকে মনোনয়ন না দিয়ে দীর্ঘদিন দলীয় কার্যক্রমে নিষ্ক্রিয় থাকা একজনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এটিকে তারা ‘অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য’ দাবি করেন ও প্রত্যাখ্যান করেন।
এ বিষয়ে হাইওয়ে ময়নামতি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইকবাল বাহার মজুমদার বলেন, মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভের কারণে দুই পাশেই দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলা হয়। তারা অবরোধ তুলে নিলে রাত সোয়া ১টা থেকে যান চলাচল শুরু হয়।
