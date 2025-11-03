  2. রাজনীতি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪৬ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে ২৩৭টি আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি। যেখানে ঢাকার ২০টি আসনের মধ্যে প্রাথমিক তালিকায় ১৩টিতে প্রার্থীর নাম প্রকাশ করা হয়েছে। বাকি ৭টি আসনে এখনো কোনো প্রার্থী দেওয়া হয়নি।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করেন।

ঢাকায় বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা—
ঢাকা-১ (দোহার-নবাবগঞ্জ) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন খন্দকার আবু আশফাক। ঢাকা-২ (কেরানীগঞ্জ) আসনে লড়বেন আমানউল্লাহ আমান। ঢাকা-৩ (কেরানীগঞ্জ-জিনজিরা) আসনে গয়েশ্বর চন্দ্র রায়কে প্রার্থী করেছে বিএনপি।

ঢাকা-৪ (যাত্রাবাড়ী) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন তানভীর আহমেদ রবিন। ঢাকা-৫ (ডেমরা) আসনে লড়বেন নবী উল্লাহ নবী। ঢাকা-৬ আসনে (কোতোয়ালি ও সূত্রাপুর) ইশরাক হোসেন ধানের শীর্ষ নিয়ে লড়বেন।

ঢাকা-৭ (লালবাগ-চকবাজার-বংশাল, কামরাঙ্গীরচর) আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেনি বিএনপি। ঢাকা-৮ আসনে (মতিঝিল-শাহজাহানপুর-রমনা) দলের অন্যতম হেভিওয়েট প্রার্থী মির্জা আব্বাস ধানের শীষ নিয়ে ভোটে লড়বেন।

ঢাকা-৯ ও ঢাকা-১০ আসনে প্রার্থী দেয়নি বিএনপি। ঢাকা-১১ (বাড্ডা-ভাটারা-রামপুরা) আসনে ধানের শীষ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এম এ কাইয়ুম। ঢাকা-১২ (তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল-হাতিরঝিল-শেরেবাংলা নগর) আসনে সাইফুল আলম নিরবের হাতে ধানের শীষ তুলে দিয়েছে বিএনপি।

ঢাকা-১৩ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি বিএনপি। ঢাকা-১৪ (মিরপুর-শাহ আলী-দারুসসালাম) আসনে সানজিদা ইসলাম তুলিকে প্রার্থী করা হয়েছে। ঢাকা-১৫ (কাফরুল) আসনে লড়বেন শফিকুল ইসলাম খান। ঢাকা-১৬ (পল্লবী) আসন থেকে প্রার্থী হচ্ছেন আমিনুল হক।

ঢাকা-১৭ ও ঢাকা-১৮ আসনেও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি বিএনপি। ঢাকা-১৯ (সাভার) আসনে ধানের শীষে লড়বেন ডা. দেওয়ান মো. সালাউদ্দিন। ধামরাই উপজেলা নিয়ে গঠিত ঢাকা-২০ আসনে এখনো কারও নাম প্রকাশ করেনি বিএনপি।

