প্লেনে ঝুলে কাবুল ছাড়ার চেষ্টা, উড়তেই ছিটকে পড়লেন কয়েকজন

কাবুল ছাড়তে মরিয়া হয়ে উঠেছেন আতঙ্কিত আফগান নাগরিকরা। দলে দলে তারা ভিড় করছেন কাবুল বিমানবন্দরে। সেখানে প্লেনে উঠতে তাদের প্রাণান্ত চেষ্টা ধরা পড়েছে গণমাধ্যমের ক্যামেরায়। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, অনেকে প্লেনের চাকা বা পাখা ধরে এলাকা ছাড়ার চেষ্টা করছেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এমনটি করতে গিয়ে উড়ন্ত প্লেন থেকে পড়ে মারাও গেছেন কয়েকজন।

In this footage you can see men holding lower part of the aircraft moments before it took off and the men fell down #KabulAirport pic.twitter.com/2bgFR4DzX9