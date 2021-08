মার্কিন প্লেনের চাকায় মানুষের দেহাবশেষ

গত রোববার (১৫ আগস্ট) আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখল করে নেয় তালেবান। তারপর থেকেই কাবুল ছাড়তে মরিয়া হয়ে ওঠে আতঙ্কিত আফগান নাগরিকরা। দলে দলে তারা ভিড় করেন কাবুল বিমানবন্দরে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে, অনেকে প্লেনের চাকা বা পাখা ধরেই কাবুল ছাড়ার চেষ্টা করেন। এমন করতে গিয়ে উড়ন্ত প্লেন থেকে পড়ে মারাও গেছেন কয়েকজন।

ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সোমবার কাবুল ছেড়ে আসা একটি মার্কিন প্লেনের চাকায় মানুষের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। কাবুল বিমানবন্দরের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, মরিয়া আফগানরা রানওয়ে ধরে চলতে থাকা একটি প্লেনের সঙ্গে ছুটছেন এবং অনেকেই প্লেনের গা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন।

আরেকটি ভিডিওতে দেখা গেছে, উড্ডয়নের পর আকাশে থাকা একটি প্লেন থেকে দু’জন ছিটকে পড়ে মারা গেছে।নামপ্রকাশ না করার শর্তে এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট বলছে, প্লেন থেকে পতনের ঘটনা নিশ্চিতভাবেই ঘটেছে।

This is like a horror film #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/lhPLgFBrHa