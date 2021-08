কাবুল বিমানবন্দরে মার্কিন বাহিনীর ফাঁকা গুলি

যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা কাবুল বিমানবন্দরে বিশৃঙ্খলা এড়াতে ফাঁকা গুলি চালিয়েছেন। প্লেনে উঠার সময় হট্টগোল বেড়ে যায়, এসময় ফাঁকা গুলি ছোড়েন মার্কিন সেনারা, এক কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছেন বিষয়টি।

গুলি ছোড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করলেও মার্কিন কর্তৃপক্ষ বলছে, লোকজনের ভিড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিশৃঙ্খলা এড়াতে গুলি চালান তারা।

এদিকে, অভিযোগ উঠেছে, মার্কিন সেনারা তাদের সামরিক বিমানে শুধু দূতাবাস কর্মীদের জায়গা দিচ্ছেন।

রোববার দিনব্যাপী উত্তেজনার মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলে নেয় তালেবান। এরপর থেকেই ভয় আর আতঙ্কে দেশের মাটি ছাড়ছেন আফগানরা। কাল সকাল থেকে কাবুল বিমানবন্দরে কয়েক লাখ মানুষ ভিড় করছেন। অনেকে বিমানে চড়তে পারলেও এখনও বহু মানুষ অপেক্ষা করছেন সেখানে।

১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তান তালেবানের শাসনে ছিল। এর মধ্যে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আল-কায়েদার নেতাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়ার অভিযোগে ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা জোট সেখানে যৌথ অভিযান চালায়, যার মাধ্যমে তালেবান শাসনের অবসান ঘটে।

