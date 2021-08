কাবুল থেকে ফিরে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বললেন, আফগানদের ছেড়ে আসিনি

তালেবান ক্ষমতা দখলের পর জরুরি ভিত্তিতে আফগানিস্তান থেকে নিজেদের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসে কর্মরত অন্য কর্মীদের ফিরিয়ে নিয়েছে ভারত। মঙ্গলবার নিজ দেশে ফিরেছেন আফগানিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতসহ কাবুল দূতাবাসের শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী। এ অবস্থায় ভারতের মাটিতে পা রেখে দেশটির রাষ্ট্রদূত বলেছেন, আমরা আফগানিস্তানের মানুষদের ছেড়ে আসিনি। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের।

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত রুদ্রেন্দ্র ট্যান্ডন বলেন, আমরা আফগানদের ভুলিনি। তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অনেক গভীর। আমরা আমাদের সম্পর্ক বজায় রাখব, তবে সেটি কোন আকারে হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, কাবুলের হামিদ কারজাই বিমানবন্দর থেকে রওয়ানা দিয়ে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে গুজরাট বিমানবন্দরে অবতরণ করে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি প্লেন। এতে রাষ্ট্রদূত রুদ্রেন্দ্র, মাজার-ই-শরীফ, কান্দাহার, জালালাবাদে কর্মরত ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ অন্তত ১৩০ জন ভারতীয় ছিলেন বলে জানা গেছে।

Back Home !!! The second @IAF_MCC C-17 lands from #Kabul carrying embassy staff and journalists. First Jamnagar for refuelling and then delhi. pic.twitter.com/KtidpcL04i