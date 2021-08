আফগান শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে জাতিসংঘের আহ্বান

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল তালেবানের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার একদিন পর বিশ্বের সব দেশকে আফগানিস্তান থেকে শরণার্থী গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। পাশাপাশি তাদের নির্বাসিত করা থেকে বিরত থাকারও আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

মঙ্গলবার মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের টুইটের বরাত দিয়ে এই খবর প্রকাশ করেছে।

টুইটে জাতিসংঘ মহাসচিব বিশ্বের সব দেশকে আফগান শরণার্থী গ্রহণের আহ্বান জানান।

জাতিসংঘ মহাসচিব টুইট করে লেখেন, ‘ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে’ আফগানিস্তানের ঘটনাগুলো সারাবিশ্ব অবলোকন করছে।

তিনি লেখেন, ‘প্রজন্ম ধরে যুদ্ধ আর কষ্টের কথা আফগানরা জানে। তারা আমাদের পূর্ণ সমর্থন পাওয়ার যোগ্য।’ এখনই সহমর্মিতার উপযুক্ত সময় উল্লেখ করে তিনি তার টুইট শেষ করেন।

As the world is following events in Afghanistan with a heavy heart, I urge all countries to be willing to receive Afghan refugees & refrain from deportations.



Afghans have known generations of war & hardship. They deserve our full support.



Now is the time for solidarity.