কুয়েতে যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

কুয়েতে যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত
কুয়েতে যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। সোমবার (২ মার্চ) কুয়েতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি এবং অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও বিশ্লেষণ করে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। বিধ্বস্ত বিমানগুলোর ক্রু সদস্যরা সবাই জীবিত আছেন বলে জানিয়েছে কুয়েত কর্তৃপক্ষ।
কুয়েতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বিধ্বস্ত হওয়ার পরপরই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান শুরু করে। তবে ঠিক কতগুলো যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে বা দুর্ঘটনার কারণ কী, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি।
মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র কর্নেল সাঈদ আল-আতওয়ান বলেন, ক্রু সদস্যদের দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাদের অবস্থা স্থিতিশীল এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে।
তিনি আরও জানান, এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কুয়েত সরাসরি মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় বজায় রাখছে।
Media are reporting that Iran has successfully shot down three American fighter jets near the border with Kuwait. CNN has confirmed the news, citing Kuwaiti officials. pic.twitter.com/uQCnLhP9pl— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 2, 2026
ভিডিও বিশ্লেষণ ও ভৌগোলিক অবস্থান
সিএনএনের ভূস্থানিক (জিওলোকেশন) বিশ্লেষণ অনুযায়ী:
প্রথম ভিডিও: একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, একটি যুদ্ধবিমান (সম্ভবত এফ-১৫ই মডেলের) আগুন ধরে ঘুরতে ঘুরতে আকাশ থেকে নিচে পড়ছে। কুয়েতে অবস্থিত মার্কিন আলি আল সালেম বিমানঘাঁটি থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটারের মধ্যে এটি বিধ্বস্ত হয়।
দ্বিতীয় ভিডিও: ঘাঁটি থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে মরুভূমি এলাকায় একজন পাইলটকে প্যারাসুটসহ দেখা গেছে।
তৃতীয় ভিডিও: অন্য একটি ভিডিওতে দেখা যায়, দূরে ঘন কালো ধোঁয়া উড়ছে এবং উৎসুক জনতার মধ্যে পাইলট দাঁড়িয়ে রয়েছেন।
ইরানের সঙ্গে সংঘাত
ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের চলমান সংঘাতের মধ্যেই এই মার্কি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনা ঘটলো। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় দেশগুলোতে ব্যাপক বোমাবর্ষণ চলছে। এমনকি কুয়েতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের চারপাশ থেকেও ধোঁয়া উড়তে দেখা গেছে।
CENTCOM has confirmed the crash of at least one US fighter jet in Kuwait following the publication of reports about the downing of United States aircraft in Iran's missile strikes. pic.twitter.com/B6XgFlSij1— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 2, 2026
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযানের অংশ হিসেবে এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ মার্কিন যুদ্ধবিমান (এফ-১৮, এফ-১৬, এফ-২২, এফ-৩৫, এ-১০) এবং রণতরী মোতায়েন রয়েছে। সেন্টকমের তথ্যমতে, এ পর্যন্ত ইরানের এক হাজারের বেশি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়েছে।
তদন্তের মুখে মার্কিন সামরিক বাহিনী?
বিদেশে মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয় এবং সাধারণত এর পেছনে গভীর তদন্ত শুরু হয়। প্রতিটি যুদ্ধবিমানের মূল্য কয়েক কোটি ডলার। এই দুর্ঘটনার বিষয়ে মন্তব্যের জন্য সিএনএনের পক্ষ থেকে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড ও হোয়াইট হাউজের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাৎক্ষণিক কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।
সূত্র: সিএনএন
কেএএ/