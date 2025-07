ঢাকার উত্তরায় প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ২৫ জনই শিশু। মর্মান্তিক এ ঘটনায় দেশীয় ক্রিকেটারদের পাশাপাশি শোক প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন তারকা ক্রিকেটার।

পাকিস্তান দল এখন বাংলাদেশে থাকলেও সতীর্থদের সঙ্গে নেই শাহিন শাহ আফ্রিদি ও নাসিম শাহ। নিজ দেশেই অবস্থান করছেন দুই তারকা পেসার। সেখান থেকেই বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি শোক ও সমাবেদনা জানিয়েছেন তারা।

শাহিন আফ্রিদি ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য দোয়া করে লেখেন, ‘হৃদয়বিদারক এবং মর্মান্তিক। বাংলাদেশের এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য দোয়া। পরিবারগুলোর জন্য অলৌকিক কিছু এবং শক্তি কামনা করছি।’

অন্যদিকে বাংলাদেশকে হৃদয়ের কাছের দেশ উল্লেখ করে নাসিম শাহ লেখেন, ‘আজ বাংলাদেশের জন্য একটি দুঃখজনক দিন। এই দেশটি আমার হৃদয়ের খুব কাছের। এই ভয়াবহ ঘটনায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি আমার গভীর সহানুভূতি ও প্রার্থনা। এই অন্ধকার সময়ে আল্লাহ যেন তাদের শান্তি ও শক্তি দান করেন।’

Tragic news from Bangladesh today. A country close to my heart. My thoughts and prayers are with the victims, their families, and all affected by this devastating incident. May peace and strength find them in this dark hour.