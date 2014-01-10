ওসমান হাদি নিহতের ঘটনায় মানিকগঞ্জে গায়েবানা জানাজা-বিক্ষোভ

ওসমান হাদি নিহতের ঘটনায় মানিকগঞ্জে গায়েবানা জানাজা-বিক্ষোভ
সন্ত্রাসীদের গুলিতে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি নিহতের ঘটনায় মানিকগঞ্জে গায়েবানা জানাজা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) জুমার নামাজ শেষে মানিকগঞ্জ শহীদ রফিক চত্বরে ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা আদায় করা হয়। জানাজা শেষে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।
বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মানিকগঞ্জ-৩ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মাওলানা দেলওয়ার হোসেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নেতা মুফতি আব্দুল্লাহ ফিরোজ, খেলাফত মজলিস নেতা দেওয়ান তানজিল আহমেদ, এনসিপির মানিকগঞ্জ জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা মুহাম্মদ ওমর ফারুক, রমজান মাহমুদ, মেহেরাব খান, বিপ্লবী মঞ্চের আশিকুর রহমানসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মী ও তৌহিদী জনতা।
এসময় বক্তারা ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের দ্রুত গ্রেফদতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। পাশাপাশি তারা ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানান এবং আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগীদের বিচারের দাবি করেন।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, এ ধরনের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড দেশ ও জাতির জন্য অশনিসংকেত। অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে হত্যার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন ও বিচার নিশ্চিত করতে হবে।
