ডাকসু নির্বাচন
সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সর্বসাধারণের প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মচারী কর্মকর্তা ছাড়া অন্য কাউকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টা থেকে ঢাবির প্রবেশমুখগুলোতে এই কড়াকড়ি আরোপ করা হয়।
সরেজমিনে দেখা যায়, ঢাবির প্রবেশমুখ শাহবাগ, পলাশী, দোয়েল চত্বর, শিববাড়ি ক্রসিং, ফুলার রোড, উদয়ন স্কুল ও নীলক্ষেতে চেকপোস্ট বসিয়ে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। চেকপোস্টগুলোতে পুলিশের পাশাপাশি বিএনসিসির সদস্যরাও দায়িত্ব পালন করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অনুমতিপ্রাপ্তরা ছাড়া কাউকেই ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে না দেওয়া নিয়ে চেকপোস্টগুলোতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্তদের বাকবিতণ্ডার ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়।
এর আগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিস থেকে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে ৩৪ ঘণ্টা সর্বসাধারণের জন্য ক্যাম্পাস এলাকা বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ৮ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা থেকে ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথগুলো (শাহবাগ, পলাশী, দোয়েল চত্বর, শিববাড়ি ক্রসিং, ফুলার রোড, উদয়ন স্কুল ও নীলক্ষেত) সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ আইডি কার্ডধারী শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রবেশ করতে পারবেন।
তবে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যরা স্ব স্ব শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিচয়পত্রের ফটোকপি প্রদর্শন করে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
এতে আরও বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত ও জরুরি সেবায় নিয়োজিত যানবাহন (অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার, রোগী, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, সাংবাদিক ও ফায়ার সার্ভিসের যানবাহন) ব্যতীত অন্য কোনো যানবাহন ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে না।
বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এই সময় নিজ নিজ পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিবারের সদস্য যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত নয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নয়, তারা জরুরি প্রয়োজনে ক্যাম্পাসে আসা-যাওয়া করতে চাইলে প্রক্টর অফিস থেকে নিরাপত্তা পাস সংগ্রহ করতে হবে বলেও জানানো হয়।
মেট্রোরেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন সোমবার বিকেল ৪টা থেকে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সারাদিন বন্ধ থাকবে।
এনএস/এএমএ