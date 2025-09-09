বিএনপি-জামায়াত ডাকসুকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরিণত করেছে: বাকের

বিএনপি-জামায়াত ডাকসুকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরিণত করেছে: বাকের
বিএনপি ও জামায়াত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদকে (ডাকসু) ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরিণত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন ডাকসু নির্বাচনের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।
বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের এ প্রার্থী বলেন, ‘দুই পক্ষই (বিএনপি-জামায়াত) ক্যাম্পাসের আশপাশে লোকবল জড়ো করতেছে। ডাকসুতে ভাগবাটোয়ারা করার পাঁয়তারা করতেছে। ছাত্রদল পেশিশক্তির মহড়া দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে হুমকি দিচ্ছে ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য। আমরা মাঠে আছি।’
