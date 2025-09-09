ডিসি মাসুদ

আটক ভুয়া কার্ডধারীরা কোনো মহলের পক্ষে কাজ করছে কি না যাচাই চলছে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৪ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আটক ভুয়া কার্ডধারীরা কোনো মহলের পক্ষে কাজ করছে কি না যাচাই চলছে
রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে ক্যাম্পাসে প্রবেশে কড়াকড়ির মধ্যেও গতকাল (সোমবার) রাতে দুজন ভুয়া শিক্ষার্থীকে আটক হয়েছেন। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুয়া পরিচয়পত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করছিল।

পুলিশ বলছে, ভুয়া কার্ডধারী দুই যুবক বিশেষ কোনো স্বার্থান্বেষী মহলের পক্ষে কাজ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল কিনা তা যাচাই-বাচাই চলছে।

মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) টিএসএসি এলাকায় সাংবাদিকদের আলাপকালে এসব কথা বলেন রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম।

ভুয়া কার্ডধারী সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে ডিসি মাসুদ আলম, ভুয়া স্টুডেন্ট কার্ড ব্যবহার করলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দু’জন ভুয়া কার্ডধারী পাওয়া গেছে। তারা কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, কোনো উদ্দেশ্য আছে কিনা, অথবা কোনো বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহলের পক্ষে কাজ করছে কিনা—এসব বিষয় আমরা যাচাই-বাছাই করছি।

নির্বাচন উপলক্ষে তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচনে সকাল থেকে আমি যতটুকু ঘুরে দেখেছি, সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি এখনও অনেক ভালো। সবাই নির্বিঘ্নে-নিশ্চিন্তে ভোট দিচ্ছে। এভাবে থাকলে সমস্যা হবে না। সবকিছু ঠিকঠাকভাবে সম্পূর্ণ করতে পারব আশা করছি।

এদিকে, উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। এই নির্বাচনের আটটি কেন্দ্রেই ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে। সকাল আটটায় ভোট শুরুর আগে থেকেই ভোটাররা আসতে শুরু করেন কেন্দ্রগুলোতে। নির্বাচনে বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীরাও ভোটকেন্দ্রগুলো ঘুরে দেখছেন।

টিটি/কেএইচকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।