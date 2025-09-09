এই নির্বাচনের মাধ্যমে জুলাই বিজয়ী হবে: সাদিক কায়েম

এই নির্বাচনের মাধ্যমে জুলাই বিজয়ী হবে: সাদিক কায়েম
ডাকসুর এই নির্বাচনের মাধ্যমে জুলাই ও জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা বিজয়ী হবে বলে মন্তব্য করেছেন শিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’র ভিপিপ্রার্থী সাদিক কায়েম।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি কেন্দ্র পরিদর্শনের পর তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।
সাদিক কায়েম বলেন, ভোটারদের বলবো, আপনারা কেন্দ্রে আসেন, পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিন। এখানে আমরা যারা নির্বাচন করছি, সবাই আমরা জুলাইয়ে সহযোদ্ধা ছিলাম। আমরা আশা করছি, সবাই দায়িত্বশীল আচরণ করবে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে জুলাই বিজয়ী হবে, জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা বিজয়ী হবে।
নির্বাচনের দায়িত্বশীল শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে ফেভার (সুবিধা) দেওয়া, এর মাধ্যমে ছাত্র বনাম শিক্ষক এই ধরনের কোনো পজিশন তৈরি হোক সেটি আমরা চাই না। আমরা আশা রাখবো, শেষ পর্যন্ত সবাই দায়িত্বশীল আচরণ করবে। এর মাধ্যমে আমরা জুলাই ও জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষাকে বিজয়ী করবো।
এদিন সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে এই ভোটগ্রহণ চলছে। ভোটগ্রহণের শুরুতেই কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ছাত্রীদের কেন্দ্রগুলোতে সকাল থেকে দীর্ঘ সারি দেখা যায়। বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।
এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২০ হাজার ৯১৫ জন এবং নারী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন।
ভোটাররা ডাকসুর ২৮টি পদ এবং প্রতিটি হল সংসদের ১৩টি পদে ভোট দেবেন। কেন্দ্রীয় সংসদের পদগুলোতে মোট ৪৭১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অন্যদিকে, হল সংসদের ১৮টি হল থেকে এক হাজার ৩৫ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। অর্থাৎ প্রতিটি ভোটার আজ মোট ৪১টি পদে ভোট দেবেন।
এমএইচএ/ইএ/জেআইএম