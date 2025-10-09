ডাকসু নির্বাচন

ভোট গণনায় জালিয়াতি ও কারচুপির অভিযোগ ছাত্রদলের হামিমের

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২৩ এএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভোট গণনায় জালিয়াতি ও কারচুপির অভিযোগ ছাত্রদলের হামিমের
শেখ তানভীর বারী হামিম/ ছবি- সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ছাত্রদল সমর্থিত প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম ভোট গণনায় অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত ২টার পর ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সময় এক ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যদি মনে করেন এটিই তাদের রায়, তবে এই রায়কে আমি সম্মান জানাই। আমি শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষামান। আজ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চলা ভোটানুষ্ঠান উৎসবমুখর পরিবেশে হলেও কয়েকটি কেন্দ্রে অনিয়ম দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে গণনার ক্ষেত্রে মেশিনের ত্রুটি, জালিয়াতি এবং কারচুপি পরিলক্ষিত হয়েছে।’

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি বরাবরই আপনাদের ভালোবাসায় ঋণী। আমি আপনাদের সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং যতদিন থাকবো আপনাদের পাশেই থাকবো।’

আরএএস/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।