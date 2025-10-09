ডাকসু নির্বাচন

জিয়া হলেও হারলেন আবিদ, চারগুণ বেশি ভোট পেলেন সাদিক কায়েম

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১০ এএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জিয়া হলেও হারলেন আবিদ, চারগুণ বেশি ভোট পেলেন সাদিক কায়েম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল/ ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলেও এগিয়ে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম। হলটিতে তিনি পেয়েছেন ৮৪১ ভোট।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ১৮১ ভোট। এছাড়া স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যের উমামা ফাতেমা ১৫৩, বাগছাস সমর্থিত আব্দুল কাদের পেয়েছেন ৪৭ ভোট।

জিয়া হলে অন্যদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীম ১৪১ ভোট ও জামাল উদ্দীন খালিদ ২২ ভোট পেয়েছেন।

এমএইচএ/এএএইচ/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।