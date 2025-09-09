ভোট দিয়েই যেন জিতে গেছি: মেঘমল্লার বসু

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৮ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভোট দিয়েই যেন জিতে গেছি: মেঘমল্লার বসু
শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ভোট দিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন মেঘমল্লার বসু

আমার ২৭ বছর বয়সে আমি কোনো ভোট দেইনি। এটাই আমার প্রথম ভোট। আমার মনে হচ্ছে, জিতি বা হারি এটার চেয়ে বড় কথা, আমি ভোট দিয়ে যেন জিতে গেছি। এমন মন্তব্য করেছেন মেঘমল্লার বসু।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বামজোট সমর্থিত প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী মেঘমল্লার বসু শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ভোট দিয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

এ সময়, তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা যাকেই ভোট দেন না কেন আপনার কেন্দ্রে আসুন। আপনাদের পছন্দমতো ভোট দিন।

