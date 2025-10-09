অমর একুশে হলে সাদিক কায়েম পেয়েছেন ৬৪৪ ভোট, আবিদ ১৪১

অমর একুশে হলে সাদিক কায়েম পেয়েছেন ৬৪৪ ভোট, আবিদ ১৪১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অমর একুশে হল কেন্দ্রের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ভিপি পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্রার্থী সাদিক কায়েম ৬৪৪ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ১৪১ ভোট।
ভিপি পদে অন্যদের মধ্যে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যের উমামা ফাতেমা পেয়েছেন ৯০ ভোট এবং আব্দুল কাদের পেয়েছেন ৩০টি ভোট।
এদিকে, অমর একুশে হলে জিএস পদে শিবিরের এস এম ফরহাদ ৪৬৬ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাগছাস সমর্থিত জিএস প্রার্থী বাকের মজুমদার পেয়েছেন ১৮৭টি ভোট।
এছাড়া ছাত্রদলের শেখ তানভীর বারী হামিম পেয়েছেন ১৮০ ভোট, মেঘমল্লার বসু ৮৬, আল সাদী ভুঁইয়া ৬টি ভোট পেয়েছেন।
অমর একুশে হলে এজিএস পদেও বিপুল ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্রার্থী মহিউদ্দিন খান। তিনি পেয়েছেন ৫২১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ পেয়েছেন ১৪১ ভোট।
এছাড়া এজিএস পদে একুশে হলে তাহমিদ মুদাসসির ১০১টি, এ্যানি ৮টি ভোট পেয়েছেন।
