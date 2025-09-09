সবাই কেন্দ্রে আসুন, যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিন: সাদিক কায়েম

সবাই কেন্দ্রে আসুন, যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিন: সাদিক কায়েম
সাইবার হামলার মুখে দিনভর ফেসবুক ডিঅ্যাক্টিভ করে রেখেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে সচল হয়েছে তার ফেসবুক আইডি।
এদিন, রাত ১০টার দিকে নিজের ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছেন সাদিক কায়েম। সেখানে সব শিক্ষার্থীকে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার এবং যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
সাদিক কায়েম লিখেছেন, ‘হাজারো শহীদের রক্তের পাটাতনে দাঁড়িয়ে ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের যাত্রায়, সবচেয়ে বড় আয়োজন আগামীকালের ডাকসু নির্বাচন।’
তিনি আরও লিখেছেন, ‘সব শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান, আপনার স্বপ্নের ক্যাম্পাস বিনির্মাণের যাত্রায় সারথি হতে ভোটকেন্দ্রে আসুন। আপনার মূল্যবান ভোট যোগ্যতম প্রার্থীকে দিন। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরাই গড়ে তুলবো আমাদের স্বপ্নের ক্যাম্পাস।’
ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হবে। ক্যাম্পাসের আটটি কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। নির্বাচনে একজন ভোটারকে মোট ৪১টি ভোট দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সংসদের ২৮টি, হল সংসদে ১৩টি পদ।
ডাকসুতে মোট ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন ভোটারের মধ্যে ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন এবং ছাত্র ২০ হাজার ৯১৫ জন। নির্বাচনে ২৮ পদের বিপরীতে লড়ছেন মোট ৪৭১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী ৪০৯ জন ও নারী প্রার্থী ৬২ জন।
