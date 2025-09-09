ঢাবি প্রশাসন

টিএসসি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ চলছে, গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২১ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টিএসসি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ চলছে, গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ভোট গ্রহণ চলছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ফলে প্রার্থী ও ভোটারদের কোনো ধরনের গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ভোট গ্রহণ চলছে। ভোট প্রদান প্রক্রিয়া বন্ধ সংক্রান্ত কোনো ধরনের গুজবে কান না দিতে প্রার্থী ও ভোটারদের আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

এদিকে দুপুরে টিএসসি কেন্দ্রে লিফলেট বিতরণ নিয়ে ব্যাপক হট্টগোল দেখা দেয়। ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেন শিবিরের প্রার্থীরা লিফলেট বিতরণ করলে প্রশাসন বাধা দেয় না, কিন্তু আমরা আসার পর বাধা দিচ্ছে।

এরপর তারা ‘রাজাকারের ঠাঁই নাই’ বলে স্লোগান দিতে দিতে চলে যান।

এনএস/এমআইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।