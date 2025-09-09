ডাকসু নির্বাচন

দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উদয়ন কলেজ কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৫৬ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৬ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত ভোটর শিক্ষার্থীরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলছে। আটটি ভোটকেন্দ্রের ৮১০টি বুথে ভোটগ্রহণ চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৫৬ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রপ্রধান অধ্যাপক শামীম রেজা।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টায় তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের এই তথ্য জানান।

এই কেন্দ্রে মোট চারটি হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিচ্ছেন। এর মধ্যে সূর্যসেন হলের ৫৩ দশমিক ৫ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানান শামীম রেজা। তিনি বলেন সূর্যসেন হলের এখন পযর্ন্ত ৮০০ ভোট কাস্ট হয়েছে।

জিয়াউর রহমান হলের ভোট কাস্ট হয়েছে ৮৮৪টির মতো। যা মোট ভোটের ৫০ দশমিক ৪ শতাংশ। শেখ মুজিব হলের ভোট কাস্ট হয়েছে ৯৭০, যা মোট ভোটের ৬০ শতাংশ। এ ছাড়া জসিম উদ্দিন হলের ৭৬০ টির মতো ভোট কাস্ট হয়েছে। যা মোট ভোটের ৫৮ শতাংশ।

শামীম রেজা বলেন, আবাসিক শিক্ষার্থীদের মতো অনাবাসিক অনেক শিক্ষার্থীও ভোট দিতে এসেছেন।

