ভোটকেন্দ্রে আমাদের এতিমের মতো দাঁড় করিয়ে রেখেছিল: আবিদ

ভোটকেন্দ্রে আমাদের এতিমের মতো দাঁড় করিয়ে রেখেছিল: আবিদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে প্রশাসন ‘চরম ব্যর্থতার’ পরিচয় দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।
তিনি বলেন, সকাল থেকে আমরা ভোটকেন্দ্রগুলাতে ঘুরেছি। যখনই কোনো কেন্দ্রে গিয়েছি, বিভিন্নভাবে আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। আমি প্রার্থী, আমাকেও কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আচরণবিধিতে অনুমতি থাকা সত্ত্বেও বাধা দেওয়া হয়েছে। অনেক কেন্দ্রে আমাদের এতিমের মতো দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। এতে প্রার্থীদের সময় নষ্ট করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টায় ভোটগ্রহণ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব অভিযোগ করেন।
আবিদুল ইসলাম খান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুরেছি, দেখেছি বিভিন্ন ধরনের বহিরাগত ব্যক্তি। তাদের দেখা আমি পেয়েছি। কেউ বলছে, আমি পাশের এলাকার নেতা। আমি দেখেছি, জামায়াতের অনেক নেতা ঢাবি ক্যাম্পাসে সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং প্রক্টর আমাদের কেন্দ্রে কেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট দিতেই বাধা দিয়েছেন। অথচ নিরাপত্তা পাসের নামে ক্যাম্পাসে বহিরাগত জামায়াত-শিবির নেতাদের ঠাঁই দিয়েছেন। এটা কোনোভাবেই বরদাশত করা যায় না।
সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম ও এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ উপস্থিত ছিলেন।
