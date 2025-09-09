ডাকসু নির্বাচন
শিক্ষার্থীরা বিপুল সংখ্যায় ভোট দিতে আসবেন, প্রত্যাশা আসিফ নজরুলের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর)। এদিন বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ভোট দিতে আসবেন বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে এক ফেসবুক পোস্টে এ প্রত্যাশা করেন তিনি।
ফেসবুক পোস্টে আইন উপদেষ্টা লিখেছেন, আগামীকাল ডাকসু নির্বাচন। দেড়যুগ পরে এদেশের তরুণরা অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছে সেখানে। আশা করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সবাই এ সুযোগ গ্রহন করবেন, বিপুল সংখ্যায় ভোট দিতে আসবেন।
তিনি আরও লিখেছেন, যেই জিতুক তাকে অন্যরা বরণ করে নেবেন। এ নির্বাচন আমাদের গণতন্ত্র অভিমুখী বিশাল পদযাত্রা। সর্বান্তকরণে কামনা করি, এর আয়োজন সফল হোক।
এমএইচএ/এমএএইচ/