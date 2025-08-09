ডাকসুতে কোন হলে কত ভোট, কার কেন্দ্র কোনটি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভোটগ্রহণ শুরু হতে বাকি মাত্র কয়েক ঘণ্টা। টানা ১৩ দিনের প্রচার-প্রচারণা শেষে ভোটারদের রায়ের অপেক্ষায় প্রার্থীরা। শেষ সময়েও চলছে নানা বিশ্লেষণ। কোন হলে কত ভোট, তা নিয়ে হিসাব-নিকাশ কষছেন এ নির্বাচনের পর্যবেক্ষকরাও।
ডাকসুর নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্যমতে, এবার মোট বৈধ ভোটার ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। তাদের মধ্যে ছাত্রী ১৮ হাজার ৯৫৯ জন এবং ছাত্র ২০ হাজার ৯১৫ জন। একজন ভোটারকে ভোট দিতে হবে ৪১টি। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদের ২৮টি, আর হল সংসদে ১৩টি পদে। একজন ভোটার ৪১টি ভোট দিতে সময় পাবেন ১০ মিনিট।
ডাকসুতে কোন হলের ভোট কত
নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী- বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ভোটার সংখ্যা ৬৬৫ জন, কবি জসীম উদ্দীন হলে ১ হাজার ২৯৮, অমর একুশে হলে ১ হাজার ৩০০, স্যার এ এফ রহমান হলে ১ হাজার ৩৮০, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে ১ হাজার ৪০৭, সূর্যসেন হলে ১ হাজার ৪৯৫, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ১ হাজার ৬০৯, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে ১ হাজার ৭৫৩, ফজলুল হক মুসলিম হলে ১ হাজার ৭৭২, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ১ হাজার ৯৬৩, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলে ২ হাজার ৫, বিজয় একাত্তর হলে ২ হাজার ৪৩ এবং জগন্নাথ হলে ২ হাজার ২২৫টি ভোট।
ছাত্রীদের হলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট রোকেয়া হলে। হলটিতে মোট ভোটার ৫ হাজার ৬৬৫টি। এছাড়া বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলে ২ হাজার ১১০, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ২ হাজার ৬৪৫, শামসুন নাহার হলে ৪ হাজার ৯৬, কবি সুফিয়া কামাল হলে ৪ হাজার ৪৪৩ জন ভোটার রয়েছেন।
ভোটারদের কার কোন কেন্দ্রে ভোট
ডাকসুর ইতিহাসে এবারই প্রথম আবাসিক হল থেকে ভোটকেন্দ্র সরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনে নেওয়া হয়েছে। এবার আটটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হবে। সেখানে কোন কেন্দ্রে কোন কোন হলের সংযুক্ত (অ্যাটাচমেন্ট) শিক্ষার্থীদের ভোট রয়েছে, তা এরই মধ্যে প্রকাশ করেছে ডাকসুর নির্বাচন কমিশন।
১. কার্জন হল কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল, অমর একুশে হল ও ফজলুল হক মুসলিম হলের শিক্ষার্থীরা। এ কেন্দ্রে মোট ভোটার ৫ হাজার ৭৭ জন।
২. বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ভোট দেবেন জগন্নাথ হল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভোটাররা। এ কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ৪ হাজার ৮৫৩ জন।
৩. ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ভোট দেবেন রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা। টিএসসি কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ৫ হাজার ৬৬৫ জন।
৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্রে যেতে হবে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের ভোটারদের। এ কেন্দ্রে মোট ভোটার ৪ হাজার ৭৫৫ জন।
৫. সিনেট ভবন কেন্দ্রে ভোট দিতে হবে স্যার এ এফ রহমান হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ও বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থীদের। সিনেট ভবন কেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা ৪ হাজার ৮৩০ জন।
৬. উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও কবি জসীম উদদীন হলের ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন। কেন্দ্রটিতে মোট ভোটার ৬ হাজার ১৫৫ জন।
৭. ভূ-তত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রে কবি সুফিয়া কামাল হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন। এ কেন্দ্রে মোট ৪ হাজার ৪৪৩ জন শিক্ষার্থী ভোট দেবেন।
৮. ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেবেন শামসুন নাহার হলের ছাত্রীরা। ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে মোট ভোটার ৪ হাজার ৯৬ জন।
ডাকসুর তফসিল অনুযায়ী—মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ করা হবে। ক্যাম্পাসের ৮টি কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। নির্বাচনে একজন ভোটারকে মোট ৪১টি ভোট দিতে হবে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৮টি, হল সংসদে ১৩টি পদে। ডাকসু নির্বাচনে ২৮ পদের বিপরীতে লড়ছেন মোট ৪৭১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী ৪০৯ জন ও নারী প্রার্থী ৬২ জন।
