বৃষ্টিতে কমছে ভোটারের চাপ, কেন্দ্রের বাইরে জটলা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে বৃষ্টির বাগড়া। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়ায় কমছে ভোটারের চাপ। তবে কেন্দ্রের বাইরে জটলা বেড়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে কয়েকটি কেন্দ্র ঘুরে এমন দৃশ্য দেখা যায়।
দেখা যায়, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের ভেতরে ভোটারদের তেমন চাপ না থাকলেও বাইরে জটলা করে আছেন অনেকেই।
জটলায় থাকা শিক্ষার্থীদের কাছে জটলার কারণ জানতে চাইলে তারা বলেন, উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটগ্রহণ হচ্ছে সেটা দেখতেই মূলত এসেছি।
তবে জটলা ঘিরে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কাও করছেন অনেকে। কেউ কেউ বলছেন, এইসব জটলাগুলো পরিকল্পিত হতে পারে। জটলা করে ভোটকেন্দ্র দখলসহ অনেক ধরনের জটিলতা তৈরির সম্ভাবনা আছে।
