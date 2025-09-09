অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে একুশে হলের এজিএস প্রার্থী

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে একুশে হলের এজিএস প্রার্থী
অনিয়মিত ঘুম, স্ট্রেস ও তীব্র গরমে অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন অমর একুশে হলের এক প্রার্থী। ওই প্রার্থীর নাম উবায়দুর রহমান হাসিব। তিনি হল সংসদের সহ সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে ভোটগ্রহণ শুরুর পর অসুস্থ হন তিনি। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, না ঘুমানোর কারণে এমনিতেই তাকে অসুস্থ লাগছিল। ভোটকেন্দ্রে আসার পর হঠাৎ সেন্সলেস হয়ে যায়। পরে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।
এমএইচএ/জেএইচ/জেআইএম