ডাকসু নির্বাচন
কবি জসীম উদ্দীন হলে নির্বাচিত হলেন যারা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ডাকসু নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফলে কবি জসীম উদ্দীন হলের ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদে ৫৭৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন মো. উসমান গণি।
সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাসুম আব্দুল্লাহ ৩৪৪ ভোট এবং এজিএস পদে হিজবুল্লাহ আল হিজুল ৩৬৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনজনই হল সংসদে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করেছেন।
সম্পাদক পদগুলোর মধ্যে সাহিত্য সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন মো. আবু সুফিয়ান। সংস্কৃতি সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন মো. ফজলে রাব্বী সরকার। পাঠকক্ষ সম্পাদক পদে বিজয়ী হয়েছেন মো. কামরুল হাসান। সমাজসেবা সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন মো. আব্দুল্লাহ আর মারুফ।
ক্রীড়া সম্পাদক পদে ‘বহিরাঙ্গন কার্যক্রমের দায়িত্বে’ নির্বাচিত হয়েছেন মো. আরাফাত হুসাইন এবং ‘অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের দায়িত্বে’ জয়ী হয়েছেন মো. নাহিদ হোসেন।
এছাড়া চারটি সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন মো. মইনুল মুরসালিন, মো. রুকন উদ্দিন, মো. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ এবং তৌহিদুর রহমান ইখলাস।
