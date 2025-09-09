ডাকসু নির্বাচন

ভোটের দিন যেসব দায়িত্ব পালন করবেন পোলিং এজেন্টরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০০ এএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভোটের দিন যেসব দায়িত্ব পালন করবেন পোলিং এজেন্টরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর)। এদিন ভোটগ্রহণকে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ রাখতে প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের ১২টি দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

পোলিং এজেন্টের দায়িত্বগুলো হলো—
১. ভোটের দিন ৯ সেপ্টেম্বর সব পোলিং এজেন্টকে সকাল সাড়ে ৬টার মধ্যে অবশ্যই নিজ নিজ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে হবে।

২. দায়িত্বপ্রাপ্ত সব পোলিং এজেন্ট গলায় পরিচয়পত্র বহন করবেন।

৩. সকাল সাড়ে ৭টার মধ্যে পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক ও অনুমোদিত গণমাধ্যমকর্মীদের উপস্থিতিতে ব্যালট বাক্স পরীক্ষা করে সিলগালা করে ভোটগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে নির্বাচন কর্মকর্তাদের সামনে কক্ষের নির্ধারিত স্থানে খালি ব্যালট বাক্স স্থাপন করতে হবে।

8. সকাল ৮টা থেকে কেন্দ্রে ভোটারদের প্রবেশের সুযোগ উন্মুক্ত করা হবে।

৫. একজন ভোটারের সঙ্গে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিচয়পত্র/ বিভাগের পরিচয়পত্র/ হলের পরিচয়পত্র/ লাইব্রেরি কার্ড/ পেস্লিপ এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি থাকতে হবে।

৬. পোলিং এজেন্টরা তার নির্ধারিত স্থানে বসবেন কেবল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা দেখে ভোটার শনাক্ত করতে সাহায্য করবেন।

৭. ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোটার শনাক্তকরণ করবেন চূড়ান্ত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ভোটকক্ষের পোলিং অফিসারের। ভোটারের পরিচয়ের বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য পোলিং এজেন্ট (ক) ভোটারের নাম বিভাগ এবং হলের নাম জিজ্ঞেস করবেন, (খ) ভোটারের কাছে তার বৈধ আইডি কার্ড দেখাতে বলবেন, (গ) আইডি কার্ড এবং ভোটার নাম্বার অনুযায়ী ভোটারের ছবির সাথে মেলাবেন (ঘ) ভোটারের নাম এবং ছবি ব্যক্তির সাথে মিললে নির্ধারিত স্থানে তার স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন এবং স্বাক্ষর গ্রহণ শেষে ভোটারের হাতে অমোচনীয় কালি লাগিয়ে দেবেন এবং ব্যালট পেপার ইস্যু করবেন;

৮. সংশ্লিষ্ট কক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ পরিচালনায় সাহায্য করবেন।

৯. কোনো পোলিং এজেন্ট ভোটকক্ষ বা কেন্দ্র থেকে কোনো ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করতে পারবেন না বা সেখান থেকে কোনো বিষয় লাইভ সম্প্রচার করতে পারবেন না।

১০. একজন ভোটার একবারই মাত্র ব্যালট পেপার সংগ্রহ করতে পারবেন। ব্যালট নষ্ট করলে/ বা নষ্ট হলে তা বদলে দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই।

১১. ভোটকেন্দ্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করবেন।

১২. ভোটগণনা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা করবেন।

এমএইচএ/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।