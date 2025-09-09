আমার নিয়ত সৎ ছিল, সৎ আছে থাকবে: আব্দুল কাদের

আমার নিয়ত সৎ ছিল, সৎ আছে থাকবে: আব্দুল কাদের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ আজ। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হবে, যা চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এ নির্বাচনে শেষমুহূর্তে ভোটারদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চাইছেন প্রার্থীরা। সরাসরি ভোট চাওয়ার সুযোগ না থাকায় তারা বেছে নিচ্ছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।
ভোট শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে সকাল ৬টার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ‘বিবেচনা’ করার অনুরোধ জানিয়েছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস) সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের।
নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া পোস্টে কাদের লিখেছেন, ‘আল্লাহ জানে, আমার নিয়ত সৎ ছিল, সৎ আছে এবং সৎ থাকবে। আমি পরিশ্রম করেছি, নিজের থেকে সর্বোচ্চটুকু দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাশে থেকেছি। এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার প্রতিটা ভাই-বোন জানে। তারা বিষয়টা বিবেচনায় নিবেন। সর্বোপরি, আল্লাহ সহায়...।
তফসিল অনুযায়ী—আজ সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হবে। ক্যাম্পাসের আট কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। নির্বাচনে একজন ভোটারকে মোট ৪১টি ভোট দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সংসদে ২৮টি, হল সংসদে ১৩টি পদে। ভোটগণনা শেষে রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে ফল ঘোষণা করা হবে।
ডাকসুতে মোট ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন ভোটারের মধ্যে ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন এবং ছাত্র ২০ হাজার ৯১৫ জন। নির্বাচনে ২৮ পদের বিপরীতে লড়ছেন মোট ৪৭১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী ৪০৯ জন ও নারী প্রার্থী ৬২ জন।
কোন পদে কত প্রার্থী
সহ-সভাপতি (ভিপি) ৪৫ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ১৯ জন, সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) ২৫ জন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক ১৭ জন।
কমনরুম, রিডিং রুম ও কাফেটেরিয়া সম্পাদক ১১ জন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক ১৪ জন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ১৯ জন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ১২ জন, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক নয়জন।
ক্রীড়া সম্পাদক ১৩ জন, ছাত্র পরিবহণ সম্পাদক ১২ জন, সমাজসেবা সম্পাদক ১৭ জন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক ১৫ জন, মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক ১১ জন, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক ১৫ জন। এছাড়া ১৩টি সদস্যপদের বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন ২১৭ জন।
