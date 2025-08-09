ডাকসুর ভিপি-জিএস প্রার্থীরা কে কোন কেন্দ্রে ভোট দেবেন
রাত পোহালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচন। এ নির্বাচনে ২৮ পদে লড়ছেন ৪৭১ প্রার্থী। তবে ভিপি, জিএস ও এজিএসসহ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে যারা লড়ছেন, তাদের দিকেই নজর সবার। ভোটের দিন তারা কী করবেন, কোন কেন্দ্রে ভোট দেবেন- তা নিয়ে জানতে আগ্রহী ভোটারসহ সবাই।
ভিপি প্রার্থীরা কে কোন কেন্দ্রে ভোট দেবেন
ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। তার ভোটকেন্দ্র উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ।
ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী সাদিক কায়েমও উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেবেন। তিনিও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের শিক্ষার্থী।
স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যের প্রার্থী উমামা ফাতেমা ভোট দেবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রে। তিনি সুফিয়া কামাল হলের শিক্ষার্থী।
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস) সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদেরের ভোটকেন্দ্র সিনেট ভবনে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলের আবাসিক শিক্ষার্থী।
বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ সমর্থিত ‘ডাকসু ফর চেঞ্জ’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী বিন ইয়ামীন মোল্লা ভোট দেবেন সিনেট ভবন কেন্দ্রে। তিনি স্যার এ এফ রহমান হলের আবাসিক শিক্ষার্থী।
বামজোটের প্যানেল প্রতিরোধ পর্ষদের ভিপি প্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমির ভোটকেন্দ্র ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার হলের শিক্ষার্থী।
ইসলামী ছাত্র আন্দোলন সমর্থিত ‘সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ’র ভিপি প্রার্থী ইয়াছিন আরাফাত ভোট দেবেন উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে থাকেন।
‘সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ’র ভিপি প্রার্থী জামালুদ্দীন মুহাম্মদ খালিদ। তার ভোটকেন্দ্র উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ। তিনি কবি জসীম উদদীন হলের শিক্ষার্থী।
ভিপি পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন ইংরেজি বিভাগের শামীম হোসেন। তিনি বিজয় একাত্তর হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। নির্বাচনে তিনি সিনেট ভবনে কেন্দ্রে ভোট দেবেন।
জিএস প্রার্থীদের কার ভোট কোন কেন্দ্রে
ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিমের ভোটকেন্দ্র উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজে। ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদও উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেবেন।
বাগছাস সমর্থিত বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদারের ভোটকেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে। বামজোটের প্যানেল প্রতিরোধ পর্ষদের জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসুও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ভোট দেবেন।
স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যের জিএস প্রার্থী আল সাদি ভূইয়া ভোট দেবেন উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে। ছাত্র অধিকার পরিষদের জিএস প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন ভোট দেবেন টিএসসি কেন্দ্রে।
ইসলামী ছাত্র আন্দোলন সমর্থিত ‘সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ’র জিএস প্রার্থী খায়রুল আহসান মারজান ভোট দেবেন শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে। আলোচিত স্বতন্ত্র প্রার্থী আশিকুর রহমান ভোট দেবেন উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজে। আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী আরাফাত চৌধুরীও উদয়ন স্কুল কেন্দ্রে ভোট দেবেন।
ডাকসুর তফসিল অনুযায়ী, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে। ক্যাম্পাসের ৮ কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। নির্বাচনে একজন ভোটারকে মোট ৪১টি ভোট দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সংসদে ২৮টি ও হল সংসদে ১৩ পদে ভোট দেবেন শিক্ষার্থীরা।
ডাকসুতে এবার মোট ভোটার ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ ও ছাত্র ২০ হাজার ৯১৫ জন। নির্বাচনে ২৮ পদের বিপরীতে লড়ছেন মোট ৪৭১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী ৪০৯ জন ও নারী প্রার্থী ৬২ জন।
