ডাকসু নির্বাচন: চেকপোস্টের সামনে উৎসুক জনতার ভিড়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলেও, ক্যাম্পাসের প্রবেশপথের চেকপোস্টগুলোর সামনে উৎসুক জনতার ভিড় দেখা গেছে। সাধারণ মানুষের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকায় অনেকেই বাইরে দাঁড়িয়ে নির্বাচনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে এসেছেন।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, শাহবাগে জাতীয় যাদুঘরের সামনে চেকপোস্টের সামনে দেখা গেছে উৎসুক মানুষের ভীড়। কেউ বসে আছেন, কেউ বা আবার দাঁড়িয়ে আছেন। নির্বাচন নিয়ে তারা নানা আলাপ-আলোচনা করছেন। যাদুঘরের সামনে চায়ের দোকান গুলোতে তারা বসে আড্ডা দিচ্ছেন।
বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা নির্বাচনের পরিস্থিতি দেখতে এসেছেন। সেখানে কেউ ব্যবসায়ী, কেউবা আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষও রয়েছেন।
মুস্তাফিজুর রহমান নামে এক শিক্ষার্থী জাগো নিউজকে বলেন, আবু বাকের মজুমদার ভাইকে সমর্থন জানাতে এসেছি। আমরা তো ভিতরে প্রবেশ করতে পারব না। বাহিরে অপেক্ষা করছি ফলাফলের জন্য।
আব্দুল হাই নামে একজন ব্যবসায়ী বলেন, ৫ আগস্টের পর প্রথম কোনো উৎসব মুখর নির্বাচন হচ্ছে। নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনা কাজ করছে, আসলে ছাত্রদল, শিবির, স্বতন্ত্র কারা জিতবে সেটা নিয়ে নানা আলোচনা হচ্ছে। আমার বন্ধুও এসেছে। আড্ডা দিচ্ছি।
জানা গেছে, সুষ্ঠুভাবে ভোটের কার্যক্রম শেষ করতে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথগুলোতে ৮টি চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনসিসি, প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে তারা দায়িত্ব পালন করছে।
চেকপোস্ট গুলোতে সবার আইডি কার্ড যাচাই করে এবং অনুমোদিত ব্যক্তি বা যানবাহন প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে।
