জগন্নাথ হলে আবিদুল ১২৭৬ ভোট, সাদিক কায়েম ১০

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫২ এএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জগন্নাথ হল/ ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জগন্নাথ হলের ভোট গণনা শেষ হয়েছে। এতে ভিপি পদে ছাত্রদল সমর্থিত আবিদুল ইসলাম পেয়েছেন ১২৭৬ ভোট। ছাত্রশিবির সমর্থিত সাদিক কায়েম পেয়েছেন ১০ ভোট।

অন্য প্রার্থীদের মধ্যে উমামা ফাতেমা পেয়েছেন ২৭৮ ভোট, শামীম হোসেন ১৭১ ভোট ও আব্দুল কাদের ২১ ভোট পেয়েছেন।

এছাড়া জেনারেল সেক্রেটারি (জিএস) পদে মেঘমল্লার ১১৭০ ভোটে এগিয়ে আছেন। হামিম পেয়েছেন ৩৯৮ ভোট, আরাফাত ১৬৯ ভোট, বাকের ২৭ ভোট এবং ফরহাদ ৫ ভোট পেয়েছেন।

এজিএস পদে ছাত্রদলের মায়েদ ১১০৭ ভোট পেয়েছেন। এছাড়া জুবেল পেয়েছেন ২৪২ ভোট, মুদ্দাসসির ৬৪ ভোট, ইমু ৫৮ ভোট, মহিউদ্দিন রনি ৪০ ভোট, অদিতি ২৩ ভোট, আরমান ২০ ভোট, আশরেফা ১৪ ভোট, এ্যানি ৬ ভোট এবং মহিউদ্দিন ৭ ভোট পেয়েছেন।

