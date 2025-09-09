ডাকসু নির্বাচন
ঢাবি ক্যাম্পাসে কঠোর নিরাপত্তা, মোতায়েন পুলিশ-র্যাব
বহুল প্রতীক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাসে নেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ব্যবস্থা।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ডাকসু নির্বাচনের দিন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশ, র্যাব ও সোয়াটসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে।
এর আগে, ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার সাজ্জাত আলী সোমবার এক সংবাদ সম্মেলেনে জানান, নির্বাচনের দিন ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিশ্চিতে দুই হাজারের বেশি পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। এর পাশাপাশি র্যাব, সোয়াট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিরাপত্তা টিমও কাজ করছে।
গতকাল (সোমবার) সন্ধ্যা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক থেকে শুরু করে বিভিন্ন হল, কেন্দ্র ও আশপাশের সড়কে পুলিশ সদস্যদের অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। সকাল থেকে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা বাহিনীর টহল জোরদার করা হয়েছে।
চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই আজকের নির্বাচন সম্পন্ন হবে।
