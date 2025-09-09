ডাকসু নির্বাচন: উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ভোটের লাইনে শিক্ষার্থীরা

ডাকসু নির্বাচন: উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ভোটের লাইনে শিক্ষার্থীরা
বহুল কাঙ্ক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে এই ভোটগ্রহণ শুরু হয়।
শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের প্রার্থী নির্বাচনে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে নিজ নিজ কেন্দ্রে আসতে শুরু করেছেন।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে ভোটকেন্দ্রগুলো ঘুরে দেখা যায়, বিভিন্ন হলের ভোটাররা নিজ নিজ হলের জন্য নির্ধারিত কেন্দ্রগুলোতে আসতে শুরু করেছেন। কোনো কোনো কেন্দ্রে এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ সাড়ি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলের শিক্ষার্থী নাসিম আহমেদ বলেন, আজ একটা ঈদের অনুভূতি পাচ্ছি। ঈদের দিন সকালে যেমন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে গোসল করে সবাই নামাজ পড়তে যায়, ঠিক তেমনি আজ সবাই সকাল সকাল কেন্দ্রে চলে এসেছি। এই ধারা অব্যাহত থাকুক।
দীর্ঘবিরতির পর আয়োজিত ডাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।
এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২০ হাজার ৯১৫ জন এবং নারী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন।
ভোটাররা ডাকসুর ২৮টি পদ এবং প্রতিটি হল সংসদের ১৩টি পদে ভোট দেবেন। কেন্দ্রীয় সংসদের পদগুলোতে মোট ৪৭১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অন্যদিকে, হল সংসদের ১৮টি হল থেকে এক হাজার ৩৫ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। অর্থাৎ প্রতিটি ভোটার আজ মোট ৪১টি পদে ভোট দেবেন।
