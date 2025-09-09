ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র

নারী ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩৭ এএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ঢুকতে চাইলে সাংবাদিকরা বাধার মুখে পড়েন, ছবি: জাগো নিউজ

ডাকসুর ভোটগ্রহণ চলছে। নারী ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সাংবাদিক সংস্থার ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব একরামুল হক বলেন, আমরা সব কেন্দ্রে ঢুকতে পেরেছি। কিন্তু ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের কেন্দ্রটিতে আমাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আমরা প্রক্টরকে জানালাম, প্রক্টর বললেন তিনি ভেতরে দেখে এসে আমাদেরকে জানাবেন। এটা কেন? তার মানে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে, ভেতরে কোন কিছু হচ্ছে, সামথিং ইজ রং।

জিএস প্রার্থী এসএম ফরহাদ বলেন, ল্যাবরেটরি স্কুল কেন্দ্রে ছাত্রদলের ৬ জন পোলিং এজেন্ট রাখা হয়েছে, যেখানে একজন করে থাকার কথা। আমরা ধারণা করছি, সাংবাদিকরা জানলে সমস্যা হবে, এমন কিছু ঘটছে।

কিছুক্ষণ পরে জোর করে ভেতরে প্রবেশ করেন সাংবাদিকরা। এসময় রিটার্নিং কর্মকর্তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি, যে কেন সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

এর আগে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে স্থাপিত ভোট কেন্দ্রে জগন্নাথ হলের শিক্ষার্থীরা যে অংশে ভোট দিচ্ছেন, সেখানে ঢোকেন ছাত্রদল প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।

এ সময় তিনি অভিযোগ করেন, প্রার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কোনো কার্ড করেনি। সে কারণে তাকে মেয়েদের হলের ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

