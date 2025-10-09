ডাকসু ভোটে ধরাশায়ী হয়ে দীর্ঘ স্ট্যাটাস ‘ভাইরাল’ আশিকের

ডাকসু ভোটে ধরাশায়ী হয়ে দীর্ঘ স্ট্যাটাস ‘ভাইরাল’ আশিকের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী হয়েই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিলেন আশিকুর রহমান। কিন্তু ভোটের মাঠে সেই জনপ্রিয়তার প্রতিফলন মেলেনি। জিএস পদে তিনি পেয়েছেন মাত্র ৫২৬ ভোট।
এই পদে সর্বাধিক ১০ হাজার ৭৯৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এস এম ফরহাদ। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল নেতা তানভীর বারী হামিম পেয়েছেন ৫ হাজার ২৮৩ ভোট। প্রতিরোধ পর্ষদের প্রার্থী মেঘমল্লার বসু পেয়েছেন ৪ হাজার ৯৪৯ ভোট।
ফলাফল ঘোষণার পর ফেসবুকে দীর্ঘ স্ট্যাটাস দেন আশিক। তিনি লেখেন, তোমার অবশ্যই প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা উচিত। ভেবেছিলাম যাকে হারিয়ে অন্তত সেকেন্ড লাস্ট হবো, সে আজ ১৯ জনের মধ্যে তৃতীয় পজিশনে, আর আমি ৬ষ্ঠ পজিশনে। আপনার প্রতি সম্মান বেড়ে গেলো ভাই।’
এর আগে আশিক বলেছিলেন, তিনি অন্তত মেঘমল্লারকে হারাতে চাই। আশিক আরও লিখেছেন, লিফলেট-পোস্টার ছাড়া, কোনো বিনিয়োগ ছাড়াই এত হেভিওয়েটদের ভিড়ে জিএস পদে দাঁড়িয়ে এই অবস্থানে আসা কোনোভাবেই আমার কাছে ছোট কিছু নয়। অনেক প্যানেলের প্রার্থীর থেকেও বেশি ভোট পেয়েছি। তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। আর যারা এত কিছুর পরও আমার ওপর ভরসা রেখে আমাকে ভোট দিয়েছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এটাই আমার ম্যান্ডেট।’
পোস্টের শেষে তিনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও জানান। আশিক লিখেছেন, ‘সুযোগ থাকলে ইনশাআল্লাহ পরের বছর আরও শক্তিশালী রূপে আবার দেখা হবে। আপাতত পড়ালেখায় মনোনিবেশ করি।’
জেপিআই/এমআরএম/জেআইএম