ভোট উদযাপন হবে, অভিযোগ নয়: ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৬ এএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভোট উদযাপন হবে, অভিযোগ নয়: ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল
 ছাত্রদলের প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান, ছবি: জাগো নিউজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে এসে ছাত্রদলের প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ভোটকে উদযাপন করতে চান এবং কোনো ধরনের অভিযোগ করতে চান না।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ১০টার কিছু আগে কার্জন হলে ভোটকেন্দ্রের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আবিদুল ইসলাম খান বলেন, ‘রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি নিয়েই কেন্দ্রে ঢুকেছি। কোনো নিয়ম ভেঙে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করা হয়নি’।

আবিদুল ইসলাম খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে প্রার্থী হিসেবে সকালে উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে নিজের ভোট দেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের ইতিহাসে দীর্ঘ সময় আমরা ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। আজকের এই নির্বাচন গণতন্ত্রের একটি নতুন দৃষ্টান্ত হতে যাচ্ছে। তাই শিক্ষার্থীরা কেউ যেন ঘরে বসে না থাকে। সবাই আসুন ভোটকেন্দ্রে, নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন।

তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, দীর্ঘ সময় পর গণতন্ত্রের দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। তাই শিক্ষার্থীরা যেন তাদের বিবেককে কাজে লাগিয়ে যোগ্য নেতৃত্ব বেছে নেন, এটাই আমার প্রত্যাশা।

জেপিআই/এসএনআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।