ডাকসু নির্বাচন
টিএসসি কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৬৮.৯৬ শতাংশ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে প্রায় ৬৮ দশমিক ৯৬ ভোট পড়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় এ তথ্য জানান টিএসসি কেন্দ্রের প্রধান অধ্যাপক নাসরিন সুলতানা।
তিনি বলেন, বিকেল ৪টায় ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। মোট ৬৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। সংখ্যায় যা ৩ হাজার ৮০০ থেকে ৯০০ এর মতো হবে।
এই কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন বেগম রোকেয়া হলের নারী শিক্ষার্থীরা। এই কেন্দ্রে ভোটার ছিল ৫ হাজার ৬৬৫ জন।
এনএস/বিএ/এএসএম