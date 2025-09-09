ডাকসু নির্বাচন

টিএসসি কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৬৮.৯৬ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৫ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে প্রায় ৬৮ দশমিক ৯৬ ভোট পড়েছে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় এ তথ্য জানান টিএসসি কেন্দ্রের প্রধান অধ্যাপক নাসরিন সুলতানা।

তিনি বলেন, বিকেল ৪টায় ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। মোট ৬৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। সংখ্যায় যা ৩ হাজার ৮০০ থেকে ৯০০ এর মতো হবে।

এই কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন বেগম রোকেয়া হলের নারী শিক্ষার্থীরা। এই কেন্দ্রে ভোটার ছিল ৫ হাজার ৬৬৫ জন।

