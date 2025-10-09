ভিপি পদে ১০ ভোট পেরোয়নি ২২ জনের, ৫০ ভোটের নিচে ১০ জন

ভিপি পদে ১০ ভোট পেরোয়নি ২২ জনের, ৫০ ভোটের নিচে ১০ জন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ৪৪ জন প্রার্থী ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তবে অধিকাংশ প্রার্থীর ভোট পেয়েছেন খুবই কম। তিনজন প্রার্থী মাত্র একটি করে ভোট পেয়েছেন। একটি করে ভোট পাওয়া ভিপি প্রার্থীরা হলেন- সুজন হোসেন, রাকিবুল হাসান, রাসেল হক।
ডাকসুতে ভিপি পদে নির্বাচন করে ১০ ভোটের বেশি পাননি এমন প্রার্থীর সংখ্যা ২২ জন। এছাড়া ৫০টির নিচে ভোট পেয়েছেন আরও ১০ জন ভিপি প্রার্থী।
১০ ভোটের বেশি পাননি যারা
ভিপি পদে আল-আমিন ইসলাম পেয়েছেন ১০ ভোট, আসিফ আনোয়ার অন্তিক ৫ ভোট, জালাল আহমেদ ওরফে জ্বালাময়ী জালাল (প্রার্থিতা বাতিল) ৮ ভোট, দ্বীন মোহাম্মদ সোহাগ ৬ ভোট, মাহদী হাসান ৯ ভোট, মুহাম্মদ আবু তৈয়ব ১০ ভোট, আজগর ব্যাপারী ৬ ভোট, শাফি রহমান ৬ ভোট, আতাউর রহমান শিপন ৫ ভোট, আবুল হোসাইন ৭ ভোট, উজ্জ্বল হোসেন ৬ ভোট, নাছিম উদ্দিন ২ ভোট, ফয়সাল আহমেদ ৪ ভোট, মুদাব্বীর রহমান ৩ ভোট, রাসেল মাহমুদ ৭ ভোট, সোহানুর রহমান ২ ভোট, হাবিবুল্লাহ ২ ভোট, হেলালুর রহমান ৩ ভোট, জান্নাতী বুলবুল ৬ ভোট, যায়েদ বিন ইকবাল ৭ ভোট, রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ৮ ভোট, শাহ জামাল সায়েম ৩ ভোট।
৫০টির নিচে ভোট পেয়েছেন ১০ জন
আব্দুল ওয়াহেদ পেয়েছেন ২৭ ভোট, আরিফুল ইসলাম ২৩ ভোট, ছাদেক হোসেন ৩৯ ভোট, জাহিদ হাসান ১৭ ভোট, তাহমিনা আক্তার ২৬ ভোট, মারজিয়া হোসেন জামিলা ৩৫ ভোট, দেলোয়ার হোসেন ১২ ভোট, নাইম হাসান ২৪ ভোট, রাহুল দেব রায় ২০ ভোট, সুমিত সেন ১৪ ভোট।
বেশি ভোট পেয়েছেন ৯ জন
বাকি ৯ জন প্রার্থী ভিপি পদে কিছুটা বেশি ভোট পেয়েছেন। তাদের মধ্যে ১৪ হাজার ৪২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী সাদিক কায়েম। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ৫ হাজার ৭০৮ ভোট।
স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীম হোসেন ৩ হাজার ৮৮৩ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। চতুর্থ অবস্থানে থাকা উমামা ফাতেমা পেয়েছেন ৩ হাজার ৩৮৯ ভোট, পঞ্চম অবস্থানে থাকা আব্দুল কাদেরের ভোট ১ হাজার ১০৩টি।
জামালউদ্দীন খালিদ পেয়েছেন ৫০৩ ভোট, বিন ইয়ামীন মোল্লা ১৩৬ ভোট ও শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি ৬৮ ভোট, ইয়াছিন আরাফাত ৬২ ভোট।
