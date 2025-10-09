ডাকসু নির্বাচন
শামসুন নাহার হলেও সাদিক-ফরহাদ-মহিউদ্দীন এগিয়ে
ডাকসু নির্বাচনে এ পর্যন্ত ছয়টি হলের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। সবকটি কেন্দ্রে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি, জিএস ও এজিএস পদের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন।
সবশেষ ঘোষিত শামসুন নাহার হলেও ভিপি পদে ১১১৪ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন শিবিরের সাদিক কায়েম। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ৪৩৪ ভোট।
এছাড়া স্বতন্ত্র ঐক্যের উমামা ফাতেমা ৪০৩ ভোট, বাগছাসের আব্দুল কাদের ৫৯ ভোট, জামালুদ্দীন খালিদ ৫৫ ভোট ও ছাত্র অধিকার পরিষদ সমর্থিত বিন ইয়ামীন মোল্লা চার ভোট পেয়েছেন।
শামসুন নাহার হলে জিএস পদে সর্বোচ্চ ৮১৪ ভোট পেয়েছেন এস এম ফরহাদ। তার কাছাকাছি রয়েছেন মেঘমল্লার বসু। তিনি ৫১৭ ভোট পেয়েছেন। ৫০৫ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন আরাফাত চৌধুরী। আর ছাত্রদল সমর্থিত জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম ৩১২ ভোট পেয়েছে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন।
হলটিতে এজিএস পদেও এগিয়ে রয়েছেন ছাত্রশিবিরের প্যানেলের প্রার্থী মুহা. মহিউদ্দীন খান। তিনি ৯০৫ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের প্যানেলের এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ পেয়েছেন ৩৩৬ ভোট। এছাড়া তাহমিদ ২৩২ ভোট পেয়েছেন।
এমএইচএ/এএএইচ/কেএসআর