পোলিং এজেন্ট দিতে হয়রানির শিকার হচ্ছেন অভিযোগ উমামার

পোলিং এজেন্ট দিতে হয়রানির শিকার হচ্ছেন অভিযোগ উমামার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট দিতে হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দিনগত মধ্যরাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে এমন অভিযোগ করেন তিনি৷
ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেছেন, গত কয়েকদিন আগে নির্বাচন কমিশন থেকে পোলিং এজেন্টের তালিকা খোঁজা হয়। আমি কেন্দ্র ধরে পোলিং এজেন্টের তালিকা প্রদান করেছিলাম।
আজ বিকেলে চিফ নির্বাচন কমিশনারকে কল দেওয়ার পর জানানো হয়, রাত ১০.০০টায় পোলিং এজেন্টের কার্ড দেওয়া হবে। আমি লোক ঠিক করে দেওয়ার পর রাত ১০.৩০টার পর পোলিং এজেন্টের চূড়ান্ত তালিকা দেয়। সেই তালিকায় আমাদের ভূ-তত্ত্ব ভোটকেন্দ্রের (কবি সুফিয়া কামাল হল) পোলিং এজেন্টকে ইউল্যাবে (শামসুন্নাহার হল), ইউল্যাবের পোলিং এজেন্টকে উদয়নে, টিচার্স ক্লাবের (কুয়েত-মৈত্রী, বঙ্গমাতা) পোলিং এজেন্টকে উদয়নে, উদয়নের পোলিং এজেন্টকে কার্জন হলে দিয়েছে।
তিনি আরও লেখেন, এর মধ্যে উদয়ন ছেলেদের হলপাড়ার ৪ হলের কেন্দ্র। এখানে দুইজন মেয়েকে তারা পোলিং এজেন্ট বানিয়ে দিল! আবার মেয়েদের ৪টি কেন্দ্রের ২টিতেই আমার কোনো প্রকার পোলিং এজেন্ট রাখেনি। আমি জানার পর চিফ ইলেকশন কমিশনারকে কল দিলাম। উনি বললেন, সকালে ঠিক করে দেবো, আমার অফিসাররা সবাই বাসায় চলে গেছে। প্রশ্ন হলো, পোলিং এজেন্টদের সকাল ৬.৩০টার মধ্যে কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।
তিনি লেখেন, রাত পোহাতেই নির্বাচন। এত রাতে আমার পোলিং এজেন্ট নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। কি পরিমাণ হয়রানি করতে পারে!!!
নির্বাচনকালীন সময়ে এমন অনেক হয়রানির শিকার সতে হয়েছে অনবরত। আমি বাধ্য হয়ে পোস্ট করলাম। রাতের মধ্যে আমার কেন্দ্রের পোলিং এজেন্ট সমস্যার সমাধান চাই।
এনএস/এমএএইচ/