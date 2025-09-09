ডাকসুর ফলের অপেক্ষায় সবাই, কেন্দ্রের বাইরে উপচেপড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৮ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডাকসুর ফলের অপেক্ষায় সবাই, কেন্দ্রের বাইরে উপচেপড়া ভিড়
ডাকসুর ভোট শেষে ফল ঘোষণার অপেক্ষায় শিক্ষার্থী ও প্রার্থীরা

অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ, বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টায় শুরু হওয়া ভোট বিকেল ৪টায় আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়।

ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর থেকে সব কেন্দ্রের সামনে ভিড় করছেন প্রার্থী ও শিক্ষার্থীরা। তারা ফলের অপেক্ষায়। সেখানে ভোটের ফল ঘিরে প্রার্থী ও ভোটারদের মধ্যে বাড়ছে জল্পনা-কল্পনা।

পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনী কর্মকর্তা ছাড়া কাউকে এখন ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ভোট গণনা শুরু হলে প্রতিটি কেন্দ্রের বাইরে এলইডি স্ক্রিনে সরাসরি ভেতরের কার্যক্রম দেখানো হবে।

এর আগে সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। টানা ৮ ঘণ্টা ভোট দেওয়ার সুযোগ পান শিক্ষার্থীরা। ক্যাম্পাসের আটটি কেন্দ্রে এ ভোটগ্রহণ চলে।

এদিকে, নির্বাচনে কত শতাংশ ভোট পড়েছে, তা আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো জানা যায়নি। তবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, বিভিন্ন কেন্দ্রে ৭০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে। কেন্দ্রভেদে এ হার কম-বেশি হতে পারে। তবে আশানুরূপ সাড়া দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

এদিকে, ডাকসু ভোটের ফলাফল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বিকেল থেকে শাহবাগ ও আশপাশের এলাকায় উৎসুক জনতার ভিড় বেড়েছে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী রয়েছেন বলে জানা গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সকাল থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য মোতায়েন রয়েছে।

ডাকসুতে এবার মোট ভোটার ৩৯ হাজার ৮৭৪। এর মধ্যে পাঁচটি ছাত্রী হলে ১৮ হাজার ৯৫৯ আর ১৩টি ছাত্র হলে ভোটার ২০ হাজার ৯১৫ জন।

এবারের নির্বাচনে ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে ৪৭১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাদের মধ্যে বিভিন্ন পদে ছাত্রী ৬২ জন। এছাড়া প্রতি হল সংসদে ১৩টি করে ১৮টি হলে মোট পদের সংখ্যা ২৩৪টি। এসব পদে ভোটে লড়ছেন এক হাজার ৩৫ জন।

