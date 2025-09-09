৭০ শতাংশ ভোট পড়েছে অনেক কেন্দ্রে: উপাচার্য

৭০ শতাংশ ভোট পড়েছে অনেক কেন্দ্রে: উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অনেক কেন্দ্রে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ক্যাম্পাসের তিনটি কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সিনেট ভবনের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান।
নির্বাচন স্বচ্ছ হয়েছে দাবি করে উপাচার্য বলেন, এরইমধ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রে ৭০ শতাংশের বেশি ভোট সংগ্রহ হয়েছে। ৪টার পরও যেসব শিক্ষার্থী লাইনে থাকবেন, তাদের ভোট নেওয়া হবে। নির্বাচনে স্বচ্ছতার ঘাটতি নেই।
কার্জন হল কেন্দ্রের অভিযোগ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, কার্জন হলে ভুলক্রমে ছোট একটি সমস্যা হয়েছে। তার জন্য আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছি। তবুও এ ঘটনার আমরা পুনরায় তদন্ত করে কেউ জড়িত থাকলে ব্যবস্থা নেবো।
তফসিল অনুযায়ী- মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ করা হয়। স্ব স্ব কেন্দ্রে গণনা শেষে সিনেট ভবনে ফল ঘোষণা করা হবে।
ডাকসুতে এবার মোট ভোটার ৩৯ হাজার ৮৭৪। এর মধ্যে পাঁচটি ছাত্রী হলে ১৮ হাজার ৯৫৯ আর ১৩টি ছাত্র হলে ভোটার ২০ হাজার ৯১৫ জন।
এবারের নির্বাচনে ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে ৪৭১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাদের মধ্যে বিভিন্ন পদে ছাত্রী ৬২ জন। এছাড়া প্রতি হল সংসদে ১৩টি করে ১৮টি হলে মোট পদের সংখ্যা ২৩৪টি। এসব পদে ভোটে লড়ছেন এক হাজার ৩৫ জন।
এএএইচ/এএমএ/এমএস