ডাকসু নির্বাচন
ভোট গণনায় কারচুপির অভিযোগ, টিএসসি কেন্দ্রে উত্তেজনা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোট গণনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কারচুপি করছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রদলসহ বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থীরা। এ ঘটনাকে ঘিরে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি (সহ-সভাপতি) প্রার্থী আবিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থীরা টিএসসিতে আসেন। এ সময় তারা কেন্দ্রের ভোট গণনা দেখতে ভেতরে প্রবেশ করতে চান। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের ভেতরে প্রবেশে বাধা দেয়।
তখন প্রার্থীরা সেখানে অবস্থান নিয়ে ‘ভোট চোর ভোট চোর, শিবির ভোট চোর’, ‘প্রহসনের নির্বাচন, মানি না মানবো না’ স্লোগান দিতে থাকেন।
প্রার্থীদের অভিযোগ, টিএসসি কেন্দ্রে ভোট গণনা দেখানোর এলইডি স্ক্রিনে ব্যালট বাক্স দেখানো হচ্ছে না। তাই তারা গণনা দেখতে ভেতরে যেতে চান। কিন্তু প্রশাসন তাদের ভেতরে যেতে দিতে বাধা দেয়।
স্বতন্ত্র এজিএস (সহ-সাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী হাসিবুল ইসলাম বলেন, ‘শিবিরের প্রার্থীদের ভোট গণনার সময় ভেতরে যেতে দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের বাধা দেওয়া হয়। টিএসসির এলইডি স্ক্রিনে আমরা দীর্ঘ সময় ব্যালট বাক্স দেখছি না। শিবিরকে জেতানোর জন্য ব্যালট বাক্স লুকানো ও কারচুপি করা হচ্ছে।’
পরে আধা ঘণ্টা অবস্থানের পর সন্ধ্যা ৭টার দিকে প্রশাসন প্রার্থীদের ভেতরে প্রবেশের জন্য ফটক খুলে দেয়৷তখন অবস্থানকারীরা প্রশাসনের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে চলে যান।
টিএসসি থেকে বের হয়ে আবিদুল ইসলাম বলেন, ‘প্রশাসন তাদের কারচুপি লুকিয়ে আমাদের ভেতরে যেতে দিচ্ছে। তাই আমরা ভেতরে যাইনি। আমরা এ প্রহসনের নির্বাচন মানি না।’
এদিকে, এ ঘটনার পর থেকে টিএসসিতে এলইডি স্ক্রিন বন্ধ।
