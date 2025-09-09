ডাকসু নির্বাচন
ঢাবির প্রবেশপথসহ আশপাশে শতশত মানুষের ভিড়
উৎসবমুখর ও অনেকটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বহুল প্রতীক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। এরইমধ্যে শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন প্যানেলের নেতাকর্মীরা সিনেট ভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছেন। তবে এর বাইরেও ঢাবির প্রবেশমুখ ও আশপাশের এলাকায় মানুষের উপস্থিতি ক্রমশ বাড়ছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরের পর থেকে গণতন্ত্র ও মুক্তি তোরণে ২০০ থেকে ৩৫০ জন মানুষ জড়ো হয়েছেন। বকশিবাজার মোড়েও উপস্থিত আছেন অন্তত দুই শতাধিক মানুষ। এছাড়া পলাশী মোড়েও জড়ো হয়েছে অনেকে।
সরেজমিনে কয়েকটি প্রবেশমুখ ঘুরে দেখা যায়, ঢাবির আশেপাশে ধীরে ধীরে মানুষের উপস্থিতি বাড়ছে। গণতন্ত্র ও মুক্তি তোরণের সামনে কয়েকশ মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ দলবদ্ধভাবে অবস্থান করছেন, কেউবা আশপাশে দাঁড়িয়ে নীরবে অপেক্ষা করছেন। বকশিবাজার মোড়েও একই চিত্র-এখানে অন্তত দুই শতাধিক মানুষের ভিড় চোখে পড়ে। এছাড়া পলাশী মোড় থেকে লালবাগের অভিমুখে সড়কে কয়েকশত মানুষের উপস্থিতি দেখা গেছে৷
পাশাপাশি নিরাপত্তা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পর্যাপ্ত পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একাধিক প্রবেশপথে দায়িত্ব পালন করছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। ক্যাম্পাসের ভেতরেও আগের তুলনায় পুলিশের উপস্থিতি বেড়েছে৷ বিজিবি, র্যাব ও ডিবির উপস্থিতিও দেখা গেছে৷
ছয় বছর পর এবার অনুষ্ঠিত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
এবারের নির্বাচনে ডাকসুর ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট ৪৭১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে নারী প্রার্থী ৬২ জন। সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে ৪৫ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৯ জন এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ২৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
