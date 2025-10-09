শাহবাগে ছাত্রদল ও শিবির সমর্থকদের স্লোগান-মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩৮ এএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শাহবাগে নিজেদের প্যানেলের প্রার্থীর পক্ষে স্লোগান দিচ্ছেন ছাত্রদল ও শিবির সমর্থকরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাহবাগে মঙ্গলবার বিকেল থেকেই অবস্থান করছিলেন ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির সমর্থকরা। এদিন রাত সাড়ে ১১টার পর থেকে তারা নিজেদের প্যানেলের প্রার্থীর পক্ষে স্লোগান ও মিছিল শুরু করেন।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে সরেজমিনে দেখা গেছে, শাহবাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশমুখে রাস্তার দুই পাশে ছাত্রশিবির ও ছাত্রদল সমর্থকরা জড়ো হয়ে স্লোগান দিচ্ছেন।

এসময় ছাত্রদলের সমর্থকরা দলীয় এবং নিজেদের প্যানেলের প্রার্থীর পক্ষে স্লোগান দেন। ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরাও সাদিক কায়েমের নামে স্লোগান দেন।

ডাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয় মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে, যা চলে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। এরপর কিছু আনুষ্ঠানিকতা শেষে গণনার প্রক্রিয়া শুরু করেন নির্বাচনী কর্মকর্তারা। ভোট গণনা শেষে সিনেট ভবন থেকে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

