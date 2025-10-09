সুফিয়া কামাল হলে সাদিক কায়েম ১২৭০, উমামা ৫৪৭

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৯ এএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কবি সুফিয়া কামাল হল/ ফাইল ছবি

ডাকসু নির্বাচনে কবি সুফিয়া কামাল হলে ভিপি পদে ১২৭০ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন ছাত্রশিবিরের প্যানেলের প্রার্থী সাদিক কায়েম। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী উমামা ফাতেমা পেয়েছেন ৫৪৭টি ভোট।

তৃতীয় স্থানে রয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীম হোসেন। তিনি পেয়েছেন ৪৮৫ ভোট। ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ৪২৩ ভোট। আবিদুল সুফিয়া কামাল হল কেন্দ্রে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন।

এছাড়া সুফিয়া কামাল হলে বাগছাসের আব্দুল কাদের পেয়েছেন ৫৫ ভোট, জামাল উদ্দীন খালিদ পেয়েছেন ৪৭ ভোট, ছাত্র অধিকার পরিষদের বিন ইয়ামীন মোল্লা পেয়েছেন ৭ ভোট।

